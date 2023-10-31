В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

В Хмельницкой области Украины прозвучала серия взрывов, по предварительным данным, работает ПВО, передают «Укринформ» и «Суспильне».

Издания сообщили о взрывах около 05:10 мск. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в этот момент она не была объявлена в регионе. Украинский «24 канал» пишет, что сигналы тревоги звучали в городе между 03:31 и 04:13 по местному времени (04:30 — 05:13 мск).

Информацию о взрывах в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель начальника региональной администрации Сергей Тюрин. Об этом он позже написал в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Замглавы администрации региона объяснил звуки взрывов работой ПВО и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Ранее той же ночью взрывы звучали в Полтавской и Николаевской областях Украины. К 06:30 мск тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Харьковской и Николаевской областях, а также в отдельных районах Днепропетровской области. Этой ночью ее сигналы также звучали в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.