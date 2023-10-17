Премьер Таиланда пригласил Путина посетить королевство

Сеттха Тхависин (Фото: Tingshu Wang / Getty Images)

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил президента России Владимира Путина посетить королевство для укрепления отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Я также пригласил Путина посетить Таиланд, чтобы укрепить наши отношения», — написал он.

Приглашение было озвучено во время личной встречи лидеров двух стран на полях III Международного форума «Один пояс, один путь» в Китае. На встрече стороны обсудили торговлю между двумя странами, особенно в сфере сельского хозяйства. Тайский премьер призвал к расширению инвестиций в экономику Таиланда.

В настоящий момент Таиланд является одной из главных туристических локаций для россиян. Накануне власти королевства сообщили, что продлили срок действия безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Новый порядок вступит в силу с 1 ноября и будет действовать до 30 апреля 2024 года. Тхависин заявил, что этот дружественный жест способствует укреплению отношений между Таиландом и Россией.