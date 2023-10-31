СБУ сообщила о новых уголовных делах против певицы Чичериной

Юлия Чичерина (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Служба безопасности Украины предъявила певице Юлии Чичериной новые заочные обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следователей, Чичерина призывала украинских военных сдаться российским силам и угрожала солдатам Украины заключением в России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение госграницы Украины), ст. 436 (пропаганда войны), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и признание правомерной «агрессии России против Украины») Уголовного кодекса страны.

«Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы», — заключили в СБУ.

Во время конфликта на востоке Украины Чичерина давала концерты в Донбассе, в 2015 году СБУ объявила ее в розыск.

В службе напомнили, что Чичерина в марте 2022 года посетила город Энергодар, взятый под контроль российскими войсками, и сняла украинский флаг со здания местной мэрии. После этого служба безопасности возбудила дело по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

В сентябре того же года певица выступила на концерте в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре исполнительница попала под санкции Евросоюза. В марте ей запретили въезд в Латвию за «поддержку Кремля».