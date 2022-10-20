Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки России

Чичерина — рок-музыкант, обладательница двух премий «Золотой граммофон». Она находится под санкциями Евросоюза за поддержку спецоперации на Украине

Юлия Чичерина (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России Юлии Чичериной.

Чичериной 44 года, она рок-певица, музыкант и автор песен, лидер группы «Чичерина». Ее первый студийный альбом «Сны» вышел в 2000 году, сингл «Ту-лу-ла» с этой пластинки остается одной из самых популярных песен Чичериной. Исполнительница получила две премии «Золотой граммофон» — за песни «Жара» и «Мой рок-н-ролл» (дуэт с группой «Би-2»).

Во время конфликта на востоке Украины Чичерина давала концерты в Донбассе, после чего СБУ объявила ее в розыск. В 2015 году певица удостоилась медали ЛНР «За заслуги» II степени «за активную жизненную позицию, сопереживание судьбе ЛНР, высокий моральный дух и патриотизм» и еще нескольких наград республики. В 2020 году ее наградили орденами Дружбы ДНР и Южной Осетии. В том же году она получила паспорт ДНР.

Чичерина выступает в поддержку спецоперации на Украине, собирает средства на покупку оборудования для народной милиции ДНР. Неоднократно выступала перед военнослужащими ДНР и ЛНР. В марте 2022 года посетила город Энергодар, взятый под контроль российскими военными, и сняла украинский флаг со здания мэрии.

В сентябре она выступала на концерте в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре исполнительница попала под санкции Евросоюза. В марте ей запретили въезд в Латвию за «поддержку Кремля».