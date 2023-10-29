Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом
Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма, сообщило Минобороны.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Российская сторона не раз сообщала о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. Так, 22 октября над Геническим муниципальным округом Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону полуострова, заявлял глава региона Владимир Сальдо. До этого глава республики Сергей Аксенов говорил, что на подлете к Крыму были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены восемь дронов.