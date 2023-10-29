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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом

Минобороны: силы ПВО уничтожили 36 дронов над Черным морем и Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские беспилотники были сбиты силами ПВО над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма, заявило ведомство

Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма, сообщило Минобороны.

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российская сторона не раз сообщала о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. Так, 22 октября над Геническим муниципальным округом Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону полуострова, заявлял глава региона Владимир Сальдо. До этого глава республики Сергей Аксенов говорил, что на подлете к Крыму были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены восемь дронов.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Крым Черное море беспилотники
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