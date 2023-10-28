Bloomberg узнал о сомнении в способности США помочь сразу Израилю и Киеву
Союзники США на фоне активизации конфликта на Ближнем Востоке сомневаются, что Вашингтон сможет оказывать помощь нескольким странам одновременно, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, чиновники в Европе и Азии обеспокоены тем, «что некоторые партнеры в конечном итоге могут остаться обделенными», поскольку в мире растет число вызовов, которые «ограничивают способность США реагировать на них», а оборонная промышленность Соединенных Штатов «изо всех сил старается произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов».
Тревогу союзников усугубляют предстоящие президентские выборы в США, в которых собирается участвовать бывший глава государства Дональд Трамп. Bloomberg напоминает, что при нем Соединенные Штаты вышли из нескольких международных соглашений. К тому же он не раз говорил о желании заключить соглашение между Россией и Украиной. Уже сейчас республиканцы препятствуют одобрению запроса действующего президента Джо Байдена, который призвал конгресс выделить дополнительное финансирование почти на $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели.
США ранее перемещали ресурсы с Ближнего Востока, чтобы направить их на «противостояние с Россией и Китаем», поскольку были уверены, что их ключевой союзник в регионе — Израиль — добился улучшения отношений с арабскими странами, пишет Bloomberg. Однако после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на страну, США перебрасывают ресурсы обратно, что должно стать «сигналом Ирану и другим противникам» не вмешиваться в конфликт.
И Израиль, и Украина нуждаются в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, которые производят США (Axios и New York Times ранее писали, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон передаст Тель-Авиву десятки тысяч боеприпасов, предназначенных Киеву). Помимо того, Тайвань заказал у США часть того же оружия ПВО, которое используют эти две страны. «Наша промышленность не была готова к пополнению запасов такого большого количества различных видов оружия для нескольких партнеров одновременно», — сказала бывший замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флурнуа.
Пентагон ранее пообещал нарастить производство снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. в месяц до 100 тыс. к 2025 году. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и другие представители власти заверяли, что страна может и будет поддерживать Украину и Израиль.