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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Bloomberg узнал о сомнении в способности США помочь сразу Израилю и Киеву

Bloomberg: союзники сомневаются, что США смогут помочь сразу Израилю и Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти США заверяли, что могут и будут поддерживать Украину и Израиль, но, по данным Bloomberg, союзники Вашингтона опасаются, что из-за растущего числа вызовов «некоторые партнеры могут остаться обделенными»

Союзники США на фоне активизации конфликта на Ближнем Востоке сомневаются, что Вашингтон сможет оказывать помощь нескольким странам одновременно, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, чиновники в Европе и Азии обеспокоены тем, «что некоторые партнеры в конечном итоге могут остаться обделенными», поскольку в мире растет число вызовов, которые «ограничивают способность США реагировать на них», а оборонная промышленность Соединенных Штатов «изо всех сил старается произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов».

Тревогу союзников усугубляют предстоящие президентские выборы в США, в которых собирается участвовать бывший глава государства Дональд Трамп. Bloomberg напоминает, что при нем Соединенные Штаты вышли из нескольких международных соглашений. К тому же он не раз говорил о желании заключить соглашение между Россией и Украиной. Уже сейчас республиканцы препятствуют одобрению запроса действующего президента Джо Байдена, который призвал конгресс выделить дополнительное финансирование почти на $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели.

США ранее перемещали ресурсы с Ближнего Востока, чтобы направить их на «противостояние с Россией и Китаем», поскольку были уверены, что их ключевой союзник в регионе — Израиль — добился улучшения отношений с арабскими странами, пишет Bloomberg. Однако после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на страну, США перебрасывают ресурсы обратно, что должно стать «сигналом Ирану и другим противникам» не вмешиваться в конфликт.

И Израиль, и Украина нуждаются в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, которые производят США (Axios и New York Times ранее писали, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон передаст Тель-Авиву десятки тысяч боеприпасов, предназначенных Киеву). Помимо того, Тайвань заказал у США часть того же оружия ПВО, которое используют эти две страны. «Наша промышленность не была готова к пополнению запасов такого большого количества различных видов оружия для нескольких партнеров одновременно», — сказала бывший замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флурнуа.

Пентагон ранее пообещал нарастить производство снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. в месяц до 100 тыс. к 2025 году. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и другие представители власти заверяли, что страна может и будет поддерживать Украину и Израиль.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Украина США Ближний Восток
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