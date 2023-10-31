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Война санкций ,  
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Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца ноября

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца ноября
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Война санкций

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor продлил простой своего завода в Санкт-Петербурге до 30 ноября 2023 года, сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской Центр занятости населения.

«ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» сообщило о режиме простоя на предприятии до 30.11.2023. В простое находятся 534 человека», — рассказали 78.ru в организации.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.

Как отмечали «Ведомости», Hyundai до 2022 года был одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке: 2021 году с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. — модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на автомобиль Kia Rio.

После начала специальной военной операции на Украине завод приостановил работу из-за нехватки комплектующих и сложностей с логистикой, большинство сотрудников завода Hyundai отправляли в простой. К ноябрю 2022 года численность штата составляла 2,5 тыс. человек, из них 2,3 тыс. находились в простое, писал ТАСС со ссылкой на данные городского комитета по труду и занятости населения. Впоследствии, по данным агентства, на заводе начались увольнения.

В конце сентября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге выкупит российская компания с опционом на право обратного выкупа автоконцерном в течение двух лет. «У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение», — отмечал вице-премьер.

Теги
Hyundai Санкт-Петербург простой
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