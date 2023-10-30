Хакеры взломали сайт оператора платежной системы «Мир»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» - подвергся хакерской атаке, сообщил Telegram-канал MerketOverview. По состоянию на 22:30 мск сайт НСПК был недоступен. В пресс-службе НСПК РБК рассказали, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком.

«[Сайт] является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе.

Представитель НСПК подчеркнул, что получить доступ к системам компании с помощью сайта невозможно, так как ее сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.

Он добавил, что обработка всех платежей по банковским картам и операций через Систему быстрых платежей (СБП) ведется в штатном режиме.

После взлома на главной странице сайта НСПК появилось сообщение: «Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».