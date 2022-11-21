Оператор карт «Мир» изменит программы стимулирования для общепита

В НСПК отметили, что разработан комплекс отраслевых и специальных программ для большого количества предприятий в сфере общественного питания и продуктового ритейла с рядом пониженных ставок, часть которых уже вступила в силу

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Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор национальной платежной системы «Мир» — начала реформу подхода к определению межбанковской комиссии при оплате картами (интерчейндж). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу НПСК.

В компании отметили, что был разработан комплекс отраслевых и специальных программ для большого количества предприятий в сфере общественного питания и продуктового ритейла с рядом пониженных ставок, единообразных внутри указанных отраслей (вплоть до 0,5%), часть которых уже вступила в силу. Спецпрограмма начала действовать с 10 ноября.

По данным Telegram-канала CardReview, НСПК анонсировала и новые изменения интерчейнджа по картам «Мир» с 1 января. Для MCC-кодов 5811–5814 при покупке до 1 тыс. руб. комиссия составит 0,5%, а свыше 1 тыс. руб.— 1,65% (5811 — поставщики провизии, магазины общественного питания; 5812 — рестораны; 5813 — бары, ночные клубы; 5814 — фастфуд). Таким образом, по мнению авторов канала, «элегантно решена проблема мискодинга лжефастфуда» через сумму чека, а не соответствие формальным критериям: официанты, одноразовая посуда и так далее.

Как уточнил источник «Коммерсанта» на платежном рынке, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила о необходимости снижать издержки торгово-сервисных предприятий (ТСП), в том числе и при помощи эквайринговых комиссий. По мнению собеседника газеты, нынешний тренд на снижение интерчейнджа может быть направлен именно на это. В самой НСПК уточнили: «В случае, когда вводимые ПС «Мир» изменения могут повлиять на договорные отношения банка-эквайрера и торгово-сервисного предприятия в части размера торговой уступки, изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать эквайрерам возможность привести условия сотрудничества с ТСП в соответствие с нововведениями».

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны Запада, в платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России. После вступления ограничений в силу выпущенные в России карты не принимаются за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. В связи с этим свою долю на рынке кратно увеличила НСПК.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014 году, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также для получения пенсий и пособий. По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходится 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт.