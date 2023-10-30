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Палестино-израильский конфликт ,  
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Словакия усилила контроль на границе с Венгрией на фоне ситуации в Газе

Словакия усилила контроль на границе с Венгрией для борьбы с нелегалами
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Власти Словакии решили направить на границу с Венгрией дополнительные силы для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Словацкое телевидение.

Словацкие полицейские и военнослужащие начнут патрулировать всю словацко-венгерскую границу с 19:00 по местному времени (21:00 мск) 30 октября. По словам Фицо, власти направят на это «значительные силы». Премьер пояснил, что сейчас в Словакию могут проникнуть люди, связанные с террористическими структурами.

Премьер и министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявили о рисках из-за ситуации в секторе Газа. Шутай-Эшток сказал, что ожидает всплеск нелегальной миграции. Он также потребовал созвать Совет безопасности страны.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что из-за войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа возник серьезный риск «миграции большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже есть значительное количество беженцев». «Есть риск дальнейших миграционных волн в Европу», — предупредил он, призвав глав стран Евросоюза согласовать четкий план, который позволит обеспечить безопасность европейцев.

По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала 2023 года по конец сентября более 114 млн человек по всему миру стали вынужденными переселенцам. Это рекордный показатель. Среди основных причин — конфликты на Украине, в Судане, Демократической Республике Конго и Мьянме, а также сочетание засухи и наводнений в Сомали и затянувшийся гуманитарный кризис в Афганистане.

В секторе Газа свои дома пришлось покинуть более 1 млн палестинцев, сообщили в ООН. Они не могут покинуть анклав, поскольку Израиль объявил полную блокаду сектора, а Египет отказался открыть границу для беженцев.

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Теги
Словакия Венгрия граница нелегальная миграция беженцы сектор Газа
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