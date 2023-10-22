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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Пять агентств ООН назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической

Пять агентств ООН назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической, говорится в совместном заявлении пяти агентств ООН — Программы развития (ПРООН), Фонда в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«До последних военных действий в Газе была отчаянная гуманитарная ситуация. Сейчас она катастрофическая. Мир должен делать больше», — заявили в агентствах ООН.

По их оценкам, в секторе Газа остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек. В агентствах подчеркнули, что почти половина населения региона — это дети.

«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания. В медицинских учреждениях больше нет топлива. <...> Объем производства воды составляет пять процентов от нормального уровня», — говорится в заявлении.

В агентствах призвали прекратить огонь, позволить гуманитарным организациям связаться с нуждающимися, обеспечить безопасный доступ к воде, продовольствию, медуслугам и топливу, чтобы «предотвратить дальнейшие человеческие страдания».

Гуманитарная ситуация в секторе Газа резко ухудшилась после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по региону в ответ на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября. Израиль объявил блокаду региона и потребовал от его жителей эвакуироваться на юг сектора.

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По данным ООН, свои дома пришлось покинуть более 1 млн человек. Управление по координации гуманитарных вопросов (OCHA) назвало ультимативное переселение гражданского населения без гарантий безопасности и блокаду сектора Газа серьезным нарушением международного гуманитарного права, которое приравнивается к военному преступлению.

Теги
ООН ВОЗ ЮНИСЕФ ВПП сектор Газа гуманитарная помощь
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