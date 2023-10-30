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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент Израиля заявил, что похищенную ХАМАС немку обезглавили

Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Шани Лук (на экране)
Шани Лук (на экране) (Фото: David Pichler / dpa / Global Look Press)

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС обезглавили захваченную в Израиле гражданку Германии Шани Лук. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Нашли ее череп. Это означает, что эти <...> просто отрубили ей голову, когда нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал Герцог.

Президент выразил соболезнования семье Лук. Он добавил, что около 40 найденных тел еще не идентифицировали.

Боевики ХАМАС захватили немку в заложники во время атаки на музыкальный фестиваль в пустыне Негев недалеко от границы с сектором Газа. Родители Лук узнали ее на видео, которое распространилось в интернете, по татуировкам на ногах и дредам. Девушка лежала в кузове автомобиля, у нее, судя по кадрам, были сломаны ноги.

Изначально родственники Лук предположили, что Шани мертва. Однако 10 октября ее мать Рикарда сообщила, что дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.

В интервью телеканалу RTL Рикарда рассказала, что накануне израильские военные сообщили ей о гибели Шани. По ее словам, тело дочери еще не нашли, но был обнаружен кусочек кости черепа, из которого взяли образец ДНК.

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Позже МИД Израиля подтвердил гибель Шани Лук. «Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», — заявили в ведомстве.

Ранее NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки сообщал, что ХАМАС может освободить всех заложников среди гражданского населения в течение часа, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. Позднее один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар заявил, что группировка готова заключить соглашение об обмене всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль.

Теги
ХАМАС заложники Германия гибель
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