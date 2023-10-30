Президент Израиля заявил, что похищенную ХАМАС немку обезглавили

Шани Лук (на экране) (Фото: David Pichler / dpa / Global Look Press)

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС обезглавили захваченную в Израиле гражданку Германии Шани Лук. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Нашли ее череп. Это означает, что эти <...> просто отрубили ей голову, когда нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал Герцог.

Президент выразил соболезнования семье Лук. Он добавил, что около 40 найденных тел еще не идентифицировали.

Боевики ХАМАС захватили немку в заложники во время атаки на музыкальный фестиваль в пустыне Негев недалеко от границы с сектором Газа. Родители Лук узнали ее на видео, которое распространилось в интернете, по татуировкам на ногах и дредам. Девушка лежала в кузове автомобиля, у нее, судя по кадрам, были сломаны ноги.

Изначально родственники Лук предположили, что Шани мертва. Однако 10 октября ее мать Рикарда сообщила, что дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.

В интервью телеканалу RTL Рикарда рассказала, что накануне израильские военные сообщили ей о гибели Шани. По ее словам, тело дочери еще не нашли, но был обнаружен кусочек кости черепа, из которого взяли образец ДНК.

Позже МИД Израиля подтвердил гибель Шани Лук. «Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», — заявили в ведомстве.

Ранее NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки сообщал, что ХАМАС может освободить всех заложников среди гражданского населения в течение часа, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. Позднее один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар заявил, что группировка готова заключить соглашение об обмене всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль.