Мать захваченной ХАМАС немки рассказала, где находится дочь

Шани Лук (Фото: из личного архива)

Гражданка Германии и Израиля Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на музыкальном фестивале, находится в тяжелом состоянии в больнице сектора Газа, сообщает Tagesschau со ссылкой на мать похищенной.

В видеообращении, которое опубликовало издание, мать Шани Лук просит помощи у правительства Германии.

В начале нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль. На следующий день там обнаружили тела около 260 человек.

Боевики опубликовали видео с девушкой, на котором она раздетая лежит в кузове автомобиля с, по всей видимости, сломанными ногами. Родственники опознали ее по дредам и татуировкам и решили, что она, возможно, погибла.

По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали от 100 до 150 человек. Среди заложников есть также граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда, Германии и России. Боевики оценивают общее количество взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек.



Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что организация не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий.