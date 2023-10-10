Мать захваченной ХАМАС немки рассказала, где находится дочь
Гражданка Германии и Израиля Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на музыкальном фестивале, находится в тяжелом состоянии в больнице сектора Газа, сообщает Tagesschau со ссылкой на мать похищенной.
В видеообращении, которое опубликовало издание, мать Шани Лук просит помощи у правительства Германии.
В начале нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль. На следующий день там обнаружили тела около 260 человек.
Боевики опубликовали видео с девушкой, на котором она раздетая лежит в кузове автомобиля с, по всей видимости, сломанными ногами. Родственники опознали ее по дредам и татуировкам и решили, что она, возможно, погибла.
По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали от 100 до 150 человек. Среди заложников есть также граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда, Германии и России. Боевики оценивают общее количество взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что организация не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий.
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