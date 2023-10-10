 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Мать захваченной ХАМАС немки рассказала, где находится дочь

Пропавшая на фестивале в Израиле Шани Лук находится в больнице сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Шани Лук
Шани Лук (Фото: из личного архива)

Гражданка Германии и Израиля Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на музыкальном фестивале, находится в тяжелом состоянии в больнице сектора Газа, сообщает Tagesschau со ссылкой на мать похищенной.

В видеообращении, которое опубликовало издание, мать Шани Лук просит помощи у правительства Германии.

В начале нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль. На следующий день там обнаружили тела около 260 человек.

Боевики опубликовали видео с девушкой, на котором она раздетая лежит в кузове автомобиля с, по всей видимости, сломанными ногами. Родственники опознали ее по дредам и татуировкам и решили, что она, возможно, погибла. 

По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали от 100 до 150 человек. Среди заложников есть также граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда, Германии и России. Боевики оценивают общее количество взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что организация не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль Палестина ХАМАС заложники
Материалы по теме
В Израиле сообщили о 2,8 тыс. раненых с начала войны с ХАМАС
Политика
Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
Политика
Израиль объявил о крупномасштабном ударе по объектам в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 17:10
Госдума одобрила сохранение единственного ипотечного жилья банкротов Недвижимость, 18:33
Голкипер «Лацио» отказался от вызова в сборную России Спорт, 18:28
Игрок ATP заявил, что минимум один матч в день в теннисе — договорной Спорт, 18:26
Американский ретейлер Trader Joe's подал в суд на одноименную криптобиржу Крипто, 18:25
ЦБ спрогнозировал сроки пика инфляции Экономика, 18:24
Юристы оценили планы Финляндии упростить изъятие жилья у россиян Политика, 18:20
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ВТБ оценили доходность рынка акций в 25% в течение ближайших 12 месяцев Инвестиции, 18:14
В Ростове умер старейший в мире карликовый бегемот. Ему был 51 год Life, 18:13
Число погибших в Израиле россиян выросло до четырех Политика, 18:12
Первые французские военные покинули Нигер Политика, 18:11
НКР подтвердило рейтинг ООО «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru Кредитные рейтинги, 18:08
Миллиардер предупредил о риске в акциях из-за войны в Израиле и долга США Инвестиции, 18:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:01