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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении дома при обстреле Новой Таволжанки

Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при этом никто не пострадал. Повреждения получил частный жилой дом: один из снарядов пробил крышу, а взрывом выбило окна.

«Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал Гладков в телеграм-канале.

Новая Таволжанка за последние две недели несколько раз попадала под обстрел ВСУ.

Так, Гладков сообщил 18 октября, что в результате обстрела села была нарушена линия энергоснабжения. В тот же день ВСУ обстреляли село Дроновка в регионе.

24 октября по Новой Таволжанке нанесли артиллерийский удар. При обстреле никто не пострадал, повреждение получил частный жилой дом.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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