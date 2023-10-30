В Приморье медведь загрыз рыбака

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Медведь загрыз рыбака в Приморском крае, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Полиция выехала в село Березовка, где ранее пропал рыбак. Сотрудники нашли «предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лежку медведя с останками человека». «Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лежки и отстрелили зверя», — сообщили в пресс-службе.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал агентству, что для бурого медведя нетипично нападение на человека. Он предположил, что у медведя было ранение.

В июле на зооферме в Тульской области медведь напал на женщину и ребенка. 27-летняя женщина и ее ребенок подошли к вольеру, после чего медведь сквозь решетку лапой ударил женщину и ребенка. Они обратились за медицинской помощью с травмами рук. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В том же месяце в результате нападения медведя в Магадане погибла девушка. Медведя застрелили. Ранее СК сообщал о пяти пострадавших местных жителях, на которых летом в окрестностях города напал агрессивный медведь.

В начале октября медведь гризли убил двух человек в национальном парке Банф в Канаде, после чего самого медведя тоже убили.



Парк Банф расположен недалеко от города Сандр в провинции Альберта на юге страны. Вечером 29 сентября медведь напал на мужчину и женщину, которые гуляли в парке, также он убил их собаку, которая находилась с ними в тот момент, рассказал телеканалу друг семьи Ким Титченер.



В тот же день команда специалистов направилась к месту происшествия, однако из-за погоды поиски погибших замедлились. В итоге около 1:00 30 сентября группа реагирования прибыла к месту нападения, где столкнулась с медведем гризли, который вел себя агрессивно. Сотрудникам пришлось уничтожить животное на месте в целях общественной безопасности.