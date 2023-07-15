В Магадане при нападении медведя погибла девушка

МВД: В Магадане в результате нападения медведя в районе Танкодрома погибла девушка

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

В Магадане в результате нападения медведя погибла девушка, сообщило областное управление МВД.

Сообщение о нападении на юге города, в районе Танкодрома, поступило в полицию днем 15 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки.

«Медведь ликвидирован», — говорится в сообщении.

Место происшествия осматривают следователи, по факту произошедшего проводится проверка, добавили в МВД.

Нападение медведей в Магадане происходит не впервые. В июне областное управление Следственного комитета сообщало о пяти пострадавших местных жителях, которые были атакованы агрессивным медведем в окрестностях города.

19 июня в районе Транспортного переулка было найдено тело мужчины, следствие рассматривает в качестве основной версии – нападение хищника.

22 июня в том же районе нашли тело пенсионерки, которая пропала за несколько дней до этого. В ее случае правоохранительные органы тоже сочли, что причиной гибели стало нападение медведя.