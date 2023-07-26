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В Тульской области медведь напал на женщину и ребенка на зооферме

СК: медведь напал на женщину и ребенка на зооферме в Алексине Тульской области
Фото: tula.sledcom.ru
Фото: tula.sledcom.ru

На зооферме в Тульской области медведь напал на женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к его вольеру, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Во время посещения зоофермы в городе Алексин 27-летняя женщина и ее малолетний ребенок подошли к необорудованному необходимым защитным ограждением вольеру. После этого медведь сквозь решетку лапой ударил женщину и ребенка, они обратились за медицинской помощью с травмами рук, угрозы их жизни нет. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

1 июня бойцовская собака напала на десятилетнего ребенка во время его прогулки с друзьями по пляжу в Нижнем Тагиле. Мальчик подошел к воде, чтобы проверить температуру, после чего пес на него напал. Хозяйка собаки, по словам матери ребенка, «наорала на него, мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!». Отдыхающие на пляже вызвали ребенку скорую помощь.

Теги
Медведь Тульская область Следственный комитет
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