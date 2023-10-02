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Медведь напал на семейную пару в канадском парке

Семейная пара погибла после нападения медведя гризли в канадском парке

Медведь гризли убил двух человек в национальном парке Банф в Канаде, после чего самого медведя тоже убили, сообщает телеканал CBC.

Парк Банф расположен недалеко от города Сандр в провинции Альберта на юге страны. Вечером 29 сентября медведь напал на мужчину и женщину, которые гуляли в парке, также он убил их собаку, которая находилась с ними в тот момент, рассказал телеканалу друг семьи Ким Титченер.

В тот же день команда специалистов направилась к месту происшествия, однако из-за погоды поиски погибших замедлились. В итоге около часа ночи 30 сентября группа реагирования прибыла к месту нападения, где столкнулась с медведем гризли, который вел себя агрессивно, и заставила сотрудников парка уничтожить животное на месте в целях общественной безопасности.

В июле медведь напал на женщину и ребенка на зооферме в Тульской области. Во время посещения зоофермы в городе Алексин 27-летняя женщина и ее малолетний ребенок подошли к необорудованному необходимым защитным ограждением вольеру. После этого медведь сквозь решетку лапой ударил женщину и ребенка, они обратились за медицинской помощью с травмами рук. Следственный комитет завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги
Медведь Канада нападение животных
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