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Общество ,  
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Пять человек пострадали при пожаре на заправке в Химках

МЧС: во время пожара на АЗС в Химках пострадали пять человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Число пострадавших во время пожара у заправки в Химках недалеко от Шереметьево выросло до пяти человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее РБК рассказали о двух пострадавших.

«По уточненной информации, в Химках на пожаре число пострадавших возросло до пяти человек, четверо из которых госпитализированы», — говорится в публикации.

Пожар вспыхнул утром 20 октября по адресу: Химки, Международное шоссе, дом 18, из-за разгерметизации емкости с пропаном. «Горели палеты, бытовки и пять авто на площади 60 кв. м», — уточили в МЧС.

В августе 2023 года на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел взрыв. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания, в том числе на склад селитры. Последовал взрыв, который повредил свыше 400 строений.

В результате погибли 35 человек, более 100 пострадали. 15 августа в Дагестане объявили день траура по погибшим при взрыве. Семьям погибших власти пообещали выплатить по 1 млн руб.

Теги
Химки АЗС Пожар
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