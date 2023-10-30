МЧС: в Химках произошел пожар на заправке рядом с Шереметьево

В Химках произошел пожар на заправке рядом с Шереметьево

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На заправке в Химках недалеко от Шереметьево произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Химки, Международное шоссе, д. 18. Возгорание газгольдера на АЗС и двух автомобилей. Два человека пострадали, локализация на площади 60 кв. м», — говорится в сообщении.

Mash сообщил, что на заправке «рванул резервуар». Несколько машин были в огне, а очевидцы слышали два взрыва, пишет телеграм-канал.

В августе в Махачкале произошел взрыв на автозаправке «Нафта-24». Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания. Взрывом были повреждены более 400 строений. В результате погибли 35 человек, более 100 пострадали. 16 пострадавших эвакуировали в Москву.