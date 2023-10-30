В АТОР назвали альтернативные маршруты возвращения туристов из Дагестана

АТОР: туристы в Дагестане могут вернуться домой через аэропорты других республик

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В Дагестане находится несколько тысяч организованных туристов, если аэропорт Махачкалы не возобновит работу в течение суток, то они вернутся домой через аэропорты других республик, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По словам Ромашкина, на Кавказе «достаточное количество аэропортов, которые продолжают работу». «Ближайший, по-моему, Грозный, несколько часов езды. Если аэропорт [Махачкалы] завтра не откроется, будем перевозить в действующие аэропорты, предоставим трансфер бесплатный», — заверил он.

Ромашкин подчеркнул, что пока ситуация не повлияла на турпоток в Дагестан, однако изменения возможны во второй половине дня.

Ранее рейсы из Махачкалы в Грозный перенес «Аэрофлот».

Накануне, 29 октября, в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива.

Аэропорт закрыли, рейсы перенаправили — самолет «Победы» из Москвы сел во Владикавказе, Red Wings из Нижневартовска — в Минеральных Водах. Росавиация допустила, что аэропорт откроют 31 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной акции у гостиницы стала провокация и фейковая информация из «экстремистских ресурсов, администрируемых врагами России».