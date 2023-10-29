Перенаправленные из Махачкалы рейсы сели во Владикавказе и Минводах

Обстановка в аэропорту Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Махачкалу перенаправлен во Владикавказ. Рейс Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу при заходе на посадку принял решение уйти в аэропорт Минеральных Вод. Об этом РБК рассказали в пресс-службах перевозчиков. На момент подготовки материала оба самолета совершили посадку.

В 20:50 и 21:15 (совпадает с мск) в аэропорту Махачкалы должны были приземлиться два рейса — WZ 1918 авиакомпании Red Wings из Нижневартовска и DP 199 «Победы» из московского Внуково.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прилет и вылет. «Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — сообщила пресс-служба.

Вечером 29 октября в аэропорт прорвались протестующие из-за рейса из Тель-Авива — сначала они заблокировали международный терминал, а позднее вышли на взлетно-посадочную полосу. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК). В управлении МВД по СКФО предупредили, что установят личности всех участников беспорядков и привлекут к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции).