 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Перенаправленные из Махачкалы рейсы сели во Владикавказе и Минводах

Обстановка в аэропорту Махачкалы
Обстановка в аэропорту Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Махачкалу перенаправлен во Владикавказ. Рейс Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу при заходе на посадку принял решение уйти в аэропорт Минеральных Вод. Об этом РБК рассказали в пресс-службах перевозчиков. На момент подготовки материала оба самолета совершили посадку.

В 20:50 и 21:15 (совпадает с мск) в аэропорту Махачкалы должны были приземлиться два рейса — WZ 1918 авиакомпании Red Wings из Нижневартовска и DP 199 «Победы» из московского Внуково.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прилет и вылет. «Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — сообщила пресс-служба.

Вечером 29 октября в аэропорт прорвались протестующие из-за рейса из Тель-Авива — сначала они заблокировали международный терминал, а позднее вышли на взлетно-посадочную полосу. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК). В управлении МВД по СКФО предупредили, что установят личности всех участников беспорядков и привлекут к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
авиакомпания Победа Red Wings Махачкала Дагестан
Материалы по теме
Власти Дагестана сообщили о работе силовиков в аэропорту Махачкалы
Политика
МВД пообещало установить личности всех участников беспорядков в Махачкале
Политика
Прорыв протестующих из-за рейса из Израиля в аэропорт Махачкалы. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Кадры задержания прорвавшихся в аэропорт в Махачкале Политика, 23:16
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 23:14
В Дагестане создали оперштаб из-за событий в Махачкале Политика, 23:09
Прокуратура Дагестана проследит за расследованием беспорядков в Махачкале Политика, 23:06
Аэропорт Махачкалы освободили от протестующих Политика, 23:02
Муфтий Дагестана заявил об ошибке участников штурма аэропорта Политика, 23:02
Меняйло назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы провокацией извне Политика, 22:55
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Перенаправленные из Махачкалы рейсы сели во Владикавказе и Минводах Политика, 22:48
Власти Дагестана сообщили о работе силовиков в аэропорту Махачкалы Политика, 22:44
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал Россию защитить евреев Политика, 22:43
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 22:33
МВД пообещало установить личности всех участников беспорядков в Махачкале Политика, 22:06
Прорыв протестующих из-за рейса из Израиля в аэропорт Махачкалы. Видео Политика, 21:57
Министр Дагестана призвал протестующих в аэропорту Махачкалы разойтись Политика, 21:56