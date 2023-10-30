Шойгу заявил об увеличении числа союзников России и Китая

Межгосударственные отношения Москвы и Пекина всё более привлекательны для других государств, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — сказал он.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву. По итогам встречи с Владимиром Путиным стороны приняли совместное заявление. Россия и Китай выступают против вмешательства «внешних сил во внутренние дела». Москва признает, что Тайвань является частью Китая.

По мнению Китая и России, все государства обладают собственными особенностями и вправе выбирать свой путь развития, а «высшей демократии» не существует.

В октябре состоялся ответный визит Путина в Пекин. На встрече глава российского государства заявил, что Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире. Си Цзиньпин в ответ заявил, что Китай не участвует в «идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии».