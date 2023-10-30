 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни

Власти: аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни

Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий», — говорится в сообщении.

Однако ранее в Росавиации говорили, что аэропорт будет закрыт до 02.59 МСК 06 ноября 2023 года. При этом отмечалось, что это предварительная информация. 

Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед прилетом регулярного рейса из Тель-Авива. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК — массовые беспорядки. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.

Теги
Дагестан Махачкала аэропорты беспорядки палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности
Политика
В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек
Общество
Москалькова заявила, что беспорядки в Махачкале разжигают рознь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни Политика, 03:54
Команда из россиян и украинцев выиграла главный турнир по Dota 2 Спорт, 03:37
Шойгу прибыл в Пекин для участия в Сяньшанском форуме по безопасности Политика, 03:35
Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot из-за угрозы беспилотников Политика, 03:19
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности Политика, 03:19
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ сообщила об ударе по военной инфраструктуре в Сирии Политика, 02:40
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Кандидатке в мэры Кишинева запретили выступать на русском языке Политика, 02:38
«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взымать плату за раздачу интернета Бизнес, 02:13
Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за сезон Спорт, 01:49
В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек Общество, 01:34
В Москве в результате ДТП на МСД загорелся автомобиль Общество, 01:17
«Это позор». Кто получит «Золотой мяч» Спорт, 01:05
Москалькова заявила, что беспорядки в Махачкале разжигают рознь Политика, 01:04