Аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни

Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий», — говорится в сообщении.

Однако ранее в Росавиации говорили, что аэропорт будет закрыт до 02.59 МСК 06 ноября 2023 года. При этом отмечалось, что это предварительная информация.

Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед прилетом регулярного рейса из Тель-Авива. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК — массовые беспорядки. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.