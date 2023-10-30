В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности

Работа аэропорта Махачкалы, в котором вечером 29 октября прошли массовые беспорядки, будет восстановлена в ближайшие дни, а меры безопасности во всех городах республики усилены, сообщило правительство региона

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На фоне беспорядков в районе аэропорта Махачкалы, прошедших вечером 29 октября из-за прибытия самолета из Израиля, власти Дагестана усилили меры безопасности в городах и районах республики. Об этом говорится в сообщении правительства Дагестана по итогам совещания оперативного штаба.

Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем главы республики Сергея Меликова и органов власти всех уровней, а муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами.

Другие главные тезисы совещания:

Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий;

Пострадавшим в результате беспорядков оказывается необходимая медпомощь;

Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. На фоне беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.

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По данным республиканского Минздрава, в результате столкновений правоохранителей с протестующими пострадали 20 человек. При этом десять человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Лечением еще десятерых заняты медики республиканских стационаров, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, уточнили в Минздраве.



Меликов назвал события в аэропорту «возмутительными» и заявил, что они получат оценку правоохранительных органов. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.