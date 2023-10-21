Губернатор сообщил о работе ПВО в Ростовской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО в Ростовской области сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», — написал он и поблагодарил военных за «хорошую работу».

Губернатор не уточнил, какой именно объект сбили над регионом.

Как сообщает портал 161.ru со ссылкой на жителей, в Ростове был слышен звук взрыва. Его слышали горожане из Суворовского района, а также Северного жилого массива и микрорайонов Военвед и Александровка. Последние два расположены на разных концах города. В некоторых домах, по данным издания, задрожали окна.

Также в небе над городом заметили инверсионный след, пишет портал.

Ранее, 19 октября, силы ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Голубев уточнял, что это произошло утром, разрушений и пострадавших не было.