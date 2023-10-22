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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Из Египта в Газу направилась вторая колонна машин с гуманитарной помощью

Из Египта в сектор Газа направились 17 грузовиков с гуманитарной помощью
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Из Египта в южную часть сектора Газа начала въезжать колонна с гуманитарной помощью для местных жителей, состоящая из 17 грузовиков, сообщают телеканалы Al Arabiya и Sky News Arabia.

В автомобилях находятся лекарства, предметы медицинского назначения и продукты питания, уточнил глава египетского отделения Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид.

Это уже вторая колонна с гуманитарной помощью, которая направляется в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Накануне, 21 октября, из Египта прибыла первая партия помощи из 20 грузовиков.

«Рафах» был единственным оставшимся после начала войны между ХАМАС и Израилем пунктом для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда продуктов питания. С 7 октября пункт несколько раз закрывали на фоне обстрелов, передавала Al Jazeera. Reuters со ссылкой на источники писал, что Египет обсуждал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через свою границу, но отказывался открыть коридор для беженцев. Власти Египта при этом заявляли, что КПП открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок.

В ООН отмечали, что в Газе остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек, почти половина населения региона — это дети.

В Израиле при этом заявляли, что гуманитарного кризиса в секторе Газа нет, передает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя служб безопасности страны. По его словам, в эксклаве нет дефицита воды, запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на несколько недель.

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Теги
сектор Газа Палестина Египет гуманитарная помощь
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