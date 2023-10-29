На объекте ЛУКОЙЛа в Коми взорвался резервуар
В Коми недалеко от Усинска на объекте «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» произошел взрыв резервуара, предназначенного для содержания нефти, после чего начался пожар, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в телеграм-канале.
По ее словам, в результате происшествия один человек пострадал. Источник РЕН ТВ сообщал, что один человек погиб, еще один пострадал.
Позже министр уточнила: «Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов. Работы ДНС-7 остановлены (дожимной насосной станции. — РБК». На месте взрыва работает семь пожарных подразделений, добавила Киселевич.
В МЧС сообщили, что возгорание в резервуаре произошло в 11:30 в поселке Возей (в 70 км от Усинска).
7 февраля на еще одном объекте ЛУКОЙЛа произошел пожар. На нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области произошло задымление на установке коксования. В пресс-службе компании отметили, что ликвидировали ЧП в кратчайшие сроки, пострадавших и угрозы для населения и экологии города не было.
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