На объекте ЛУКОЙЛа в Коми взорвался резервуар

На объекте ЛУКОЙЛа в Коми произошел взрыв резервуара, один человек пострадал

В Коми недалеко от Усинска на объекте «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» произошел взрыв резервуара, предназначенного для содержания нефти, после чего начался пожар, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в телеграм-канале.

По ее словам, в результате происшествия один человек пострадал. Источник РЕН ТВ сообщал, что один человек погиб, еще один пострадал.

Позже министр уточнила: «Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов. Работы ДНС-7 остановлены (дожимной насосной станции. — РБК». На месте взрыва работает семь пожарных подразделений, добавила Киселевич.

В МЧС сообщили, что возгорание в резервуаре произошло в 11:30 в поселке Возей (в 70 км от Усинска).

7 февраля на еще одном объекте ЛУКОЙЛа произошел пожар. На нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области произошло задымление на установке коксования. В пресс-службе компании отметили, что ликвидировали ЧП в кратчайшие сроки, пострадавших и угрозы для населения и экологии города не было.