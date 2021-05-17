ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня

Работа по 55 часов в неделю и больше может привести к инсульту. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

«Работа в течение 55 часов и более в неделю на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% риск смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов», — отмечается в документе.

Авторы доклада выявили, что в 2016 году из-за возросшей длительности рабочего дня умерли на 745 тыс. человек больше, чем в 2000 году. Число людей, скончавшихся от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы, выросло на 42%, а от инсульта — на 19%. В 2016 году инсульт унес жизни 398 тыс., от ишемической болезни сердца умерли 347 тыс., и все эти люди работали не менее 55 часов в неделю.