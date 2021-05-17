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Общество ,  
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ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня

Работа по 55 часов в неделю и больше может привести к инсульту. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

«Работа в течение 55 часов и более в неделю на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% риск смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов», — отмечается в документе.

Врач назвал признаки «малого инсульта»
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Фото:Noel Hendrickson / moodboard / Global Look Press

Авторы доклада выявили, что в 2016 году из-за возросшей длительности рабочего дня умерли на 745 тыс. человек больше, чем в 2000 году. Число людей, скончавшихся от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы, выросло на 42%, а от инсульта — на 19%. В 2016 году инсульт унес жизни 398 тыс., от ишемической болезни сердца умерли 347 тыс., и все эти люди работали не менее 55 часов в неделю.

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По данным ВОЗ и МОТ, особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. Сейчас количество людей, работающих сверхурочно, увеличивается, оно уже составляет 9% населения Земли.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что свой вклад внесла пандемия коронавируса. Из-за нее многие люди стали трудиться удаленно, «нередко стирая грань между домом и работой». Некоторые компании также были вынуждены экономить средства, из-за чего их сотрудники стали работать дольше за ту же зарплату. «Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа», — указал директор.

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Летом 2019 года ученые Университета Анже во Франции установили, что риск инсульта повышает рабочий день, который длится более десяти часов. Различий между женщинами и мужчинами в этом плане специалисты не выявили, но отметили, что от переработки особенно пострадали люди, которым не было 50 лет.

ВОЗ инсульт работа
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