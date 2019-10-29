Врач назвал причины инсультов у молодых россиян

Плохой сон, малоподвижный образ жизни, курение и острый стресс могут спровоцировать инсульт даже у молодых людей, рассказал РБК ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
«При определенном стечении обстоятельств даже у молодого и здорового человека возможен инсульт. Если он три ночи не спал, мало двигался, курил, пил, потом пошел в баню и в итоге поругался с женой», — объяснил профессор.
По его словам, в последние годы инсульты «молодеют», все чаще они случаются у людей до 60 лет. Это связано с ранним возникновением ишемической болезни сердца, атеросклероза. Основные причины этих сердечно-сосудистых заболеваний: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела и стрессы.
«Почему сейчас мы больше подвержены стрессам? Потому что очень часто люди не соблюдают режим труда и отдыха, многие, в основном мужчины, работают на двух-трех работах. Кроме того, мы испытываем хронический стресс, который связан с непонятным будущим», — подчеркнул Широков. Кроме того, важно не перерабатывать и полноценно отдыхать, считает врач.
По данным Минздрава, поступившим в РБК, с каждым годом число инсультов в России увеличивается. В 2014 году такой диагноз был поставлен 380,2 тыс. человек, в 2015 — 418,8 тыс. В 2016 году инсультов было меньше — 414,2 тыс., затем опять произошел рост: 428 тыс. и 432,6 тыс. случаев в 2017 и 2018 годах соответственно.
«Рост заболеваемости связан в первую очередь с улучшением выявляемости и своевременного лечения, что позволяет избежать смертельных исходов», — сообщили в пресс-службе ведомства.