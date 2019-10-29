Врач назвал причины инсультов у молодых россиян

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Плохой сон, малоподвижный образ жизни, курение и острый стресс могут спровоцировать инсульт даже у молодых людей, рассказал РБК ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.

«При определенном стечении обстоятельств даже у молодого и здорового человека возможен инсульт. Если он три ночи не спал, мало двигался, курил, пил, потом пошел в баню и в итоге поругался с женой», — объяснил профессор.

По его словам, в последние годы инсульты «молодеют», все чаще они случаются у людей до 60 лет. Это связано с ранним возникновением ишемической болезни сердца, атеросклероза. Основные причины этих сердечно-сосудистых заболеваний: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела и стрессы.

«Почему сейчас мы больше подвержены стрессам? Потому что очень часто люди не соблюдают режим труда и отдыха, многие, в основном мужчины, работают на двух-трех работах. Кроме того, мы испытываем хронический стресс, который связан с непонятным будущим», — подчеркнул Широков. Кроме того, важно не перерабатывать и полноценно отдыхать, считает врач.