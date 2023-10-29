Миротворцы ООН попали под ракетный удар на юге Ливана

Штаб-квартира и позиции миротворцев ООН на юге Ливана попали под ракетный удар

Ракета ударила по штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Эн-Накура, сообщает пресс-служба организации в соцсети X.

Удар был нанесен около 15:00 28 октября. «К счастью, он [снаряд] не взорвался и никто не пострадал, но наша база была повреждена. Снаряд был убран, и мы работаем над установлением источника атаки», — говорится в сообщении.

Еще один снаряд упал недалеко от базы миротворцев ВСООНЛ «Аль-Абад», рядом с деревней Хула на юге Ливана, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя организации Андреа Тененти. В результате удара один из военнослужащих Временных сил ООН получил ранения «средней степени тяжести», он был ранен в живот и руку.

В ночь с 28 на 29 октября Армия обороны Израиля сообщила об ударе по военным объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В ЦАХАЛ заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Ливана. Израильские военные атаковали военный комплекс и наблюдательные пункты «Хезболлы».

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ наносил удары по военным объектам ливанской группировки. Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны.

21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла» «решила вступить в бой и расплачивается за это».