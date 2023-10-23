Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Израиль нанес несколько ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ЦАХАЛ нанесла удары по террористическим объектам «Хезболлы», включая военный комплекс и наблюдательный пункт. Кроме того, самолет ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, действующей недалеко от границы, вместе с находившимся у них оружием», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:09 по местному времени (совпадает с московским).

В 23:22 ЦАХАЛ сообщила об ударе по ячейкам «Хезболлы» «до того, как они открыли огонь». «Одна ячейка примыкала к району Маттата и планировала запустить противотанковые ракеты по израильской территории. Другая, расположенная в Хар-Дове, планировала запустить ракеты», — заявили в Армии обороны.

Ливанское государственное агентство NNA сообщило в 23:54, что израильские военные самолеты совершили налет на южные окраины города Айтарун.

После нападения ХАМАС Израиль также стал подвергаться атакам со стороны «Хезболлы». Израильские военные неоднократно сообщали об обстрелах со стороны группировки.

15 октября «Хезболла» сообщала, что выпустила противотанковые ракеты по израильскому танку Merkava и подбила его, после чего были жертвы среди экипажа.

В ЦАХАЛ подтвердили, что по израильскими солдатам были запущены противотанковые ракеты. «В ответ ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по военным объектам «Хезболлы», — говорилось в телеграм-канале Армии обороны Израиля. В ведомстве не уточнили, получила ли урон военная техника, а также были ли жертвы среди военных после обстрела.