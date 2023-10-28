Путин выразил соболезнования Токаеву после аварии на шахте
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, в результате которого погибли 32 человека.
Российский президент попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Путин выразил надежду на спасение шахтеров, которые все еще остаются под землей.
Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана, погибли 32 человека. Открыто досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.
Токаев также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) после взрыва. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.
По словам Токаева, компания АМТ «оказалась самой худшей» в истории Казахстана «с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием».
АМТ входит в состав международного концерна ArcelorMittal, председателем правления которого является индийский бизнесмен Лакшми Миттал. По данным МЧС, в 2022 году у АМТ выявили около 2 тыс. нарушений в области промышленной безопасности. Как отмечает издание Orda.kz, в целом за 28 лет, в течение которых предприятие владеет угольными и металлургическими объектами в Казахстане, погибли более 140 человек.
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