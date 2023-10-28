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Путин выразил соболезнования Токаеву после аварии на шахте

Кремль: Путин выразил соболезнования Токаеву после аварии на шахте
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, в результате которого погибли 32 человека.

Российский президент попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Путин выразил надежду на спасение шахтеров, которые все еще остаются под землей.

Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана, погибли 32 человека. Открыто досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.

Токаев также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) после взрыва. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.

По словам Токаева, компания АМТ «оказалась самой худшей» в истории Казахстана «с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием».

АМТ входит в состав международного концерна ArcelorMittal, председателем правления которого является индийский бизнесмен Лакшми Миттал. По данным МЧС, в 2022 году у АМТ выявили около 2 тыс. нарушений в области промышленной безопасности. Как отмечает издание Orda.kz, в целом за 28 лет, в течение которых предприятие владеет угольными и металлургическими объектами в Казахстане, погибли более 140 человек.

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Кремль Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев шахта авария на шахте
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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