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Пожар на Мозырском НПЗ в Белоруссии потушили

МЧС Белоруссии: пожар на Мозырском НПЗ потушили

Пожар на Мозырском НПЗ в Белоруссии потушили
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Спасатели ликвидировали пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщило агентство БелТА со ссылкой на региональное управление МЧС. Возгорание произошло на установке по производству бензина.

«Наблюдалось факельное горение из задвижки установки по производству бензина. К этому моменту загорание колонны с бензином было на отметке 45 м», — говорится в сообщении.

О пожаре на НПЗ сообщили в 11:32, в 12:05 его уже потушили, уточнили в ведомстве. По данным службы, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

ОАО «Мозырский НПЗ» производит широкий ассортимент нефтепродуктов, среди них — бензин неэтилированный, несколько видов дизельного и бытового топлива, газы для коммунально-бытового потребления и др. Более 80% от общего объема выпускаемой продукции экспортируется за границу.

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