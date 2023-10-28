Маск предрек Европе гражданскую войну
Ситуация в Европе идет к гражданской войне, написал американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).
Он ответил на сообщение пользователя, который сделал репост видео женщины в хиджабе, поджигающей французский флаг. «Они здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь, чтобы заменить вас», — прокомментировал пользователь ролик.
«Европа движется к гражданской войне», — ответил ему Маск.
Это не первый раз, когда бизнесмен говорит об угрозе войны. В середине октября Маск заявил, что политика властей США приведет человечество к третьей мировой войне.
«Мы, не отдавая себе в этом отчета, движемся к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим», — сказал он. По его словам, политический курс, выбранный Вашингтоном, «вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем», который представляет собой внушительный противовес западным странам.
Бизнесмен призвал Вашингтон отказаться от своей политики, потому что она может привести к «огромному риску для цивилизации». «Не исключено, что мы никогда не оправимся от третьей мировой войны», — отметил Маск.
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