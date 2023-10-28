Лавров заявил, что Запад «вырастил» из Украины монстра

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Западные страны испытывают беспокойство, потому что вырастили из Украины монстра, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу: «Денег мало, оружия мало», — сказал он.

По мнению Лаврова, атака ХАМАС на Израиль «послала Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести России стратегическое положение на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности».

Ранее с похожим заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Зеленский находится в «достаточно сложном положении» из-за роста недовольства им на Западе. «Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом, на что этот человек тратит наши деньги», — заявил Песков.

Песков добавил, что, по его мнению, украинский президент недоволен тем, что часть вооружения будет отправляться в Израиль. После атаки ХАМАС на Израиль Зеленский допустил снижение внимания к Украине, но выразил надежду на продолжение поддержки Киева.

Власти России критикуют страны Запада за поддержку Украины и поставку вооружений Киеву. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.