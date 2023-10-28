ХАМАС заявил о провале наступления Израиля на сектор Газа

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Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось с трех направлений, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление ХАМАС.

В группировке утверждают, что ЦАХАЛ понесла потери, а также что израильской армии пришлось использовать вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

ЦАХАЛ не сообщала о потерях после ночных операций в секторе Газа. Израиль накануне объявил, что расширяет наземные маневры в анклаве; авиация и артиллерия начали нанесение массированных ударов по району. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что об официальном начале наземной операции речи пока не идет.

Утром 28 октября ЦАХАЛ отчиталась, что истребители нанесли удары по 150 подземным целям в секторе Газа, а также об убийстве командира воздушных сил палестинского исламистского движения ХАМАС Асема Абу Ракабы. По данным военных, он руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, участвовал в планировании атак на населенные пункты и отвечал за атаки дронов на посты израильской армии.