 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС заявил о провале наступления Израиля на сектор Газа

ХАМАС: наступление Израиля через три направления на сектор Газа провалилось
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hannibal Hansch / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hansch / EPA / ТАСС

Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось с трех направлений, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление ХАМАС.

В группировке утверждают, что ЦАХАЛ понесла потери, а также что израильской армии пришлось использовать вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

ЦАХАЛ не сообщала о потерях после ночных операций в секторе Газа. Израиль накануне объявил, что расширяет наземные маневры в анклаве; авиация и артиллерия начали нанесение массированных ударов по району. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что об официальном начале наземной операции речи пока не идет.

Утром 28 октября ЦАХАЛ отчиталась, что истребители нанесли удары по 150 подземным целям в секторе Газа, а также об убийстве командира воздушных сил палестинского исламистского движения ХАМАС Асема Абу Ракабы. По данным военных, он руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, участвовал в планировании атак на населенные пункты и отвечал за атаки дронов на посты израильской армии.

Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Bloomberg узнал о сомнении в способности США помочь сразу Израилю и Киеву
Политика
ЦАХАЛ нанесла удары по «Хезболле» в ответ на запуск ракет по Израилю
Политика
В ХАМАС удивились пришедшим к Израилю авианосцам США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В Казахстане объявили траур после гибели более чем 20 человек в шахте Политика, 12:09
Гуменник впервые после запрета выступил под Rammstein и сорвал программу Спорт, 12:01
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 11:49
ХАМАС заявил о провале наступления Израиля на сектор Газа Политика, 11:44
ЦАХАЛ показала действия танков и сухопутных войск в секторе Газа Политика, 11:36
Украинский боксер отказался от боя с россиянином за $400 тыс. Спорт, 11:35
В Набережных Челнах загорелась гостиница. Видео Общество, 11:12
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:06
10 фактов о Ли Кэцяне, бывшем премьере Китая и соратнике Си Цзиньпина Политика, 11:00
МИД Венгрии назвал условия блокировки 12-го пакета санкций против России Политика, 10:51
Генассамблея ООН призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа Политика, 10:49
Касаткина проиграла в полуфинале на малом Итоговом турнире WTA Спорт, 10:43
Американец установил рекорд XXI века в НХЛ по очкам на старте сезона Спорт, 10:32
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 10:29