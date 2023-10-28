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Политика ,  
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В КНДР оценили потенциал отношений с Россией перед угрозой западных стран

КНДР: отношения с Россией не направлены против третьих стран

Отношения между КНДР и Россией не направлены против третьих стран, заявила министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи.

«Корейско-российские отношения, стремящиеся к улучшению благосостояния народов двух стран, не направлены против каких-либо третьих стран, но, если из-за настойчивых попыток США, Японии и «Республики Корея» к созданию нестабильности мир и безопасность в регионе будут оказываться под угрозой, то они будут действовать как мощный элемент стратегической стабильности для сдерживания таких происков», — говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она добавила, что развитие отношений с Россией «под идеалом самостоятельности, мира и дружбы» — это «незыблемая воля и позиция» КНДР.

Помимо этого, министр назвала совместное заявление, опубликованное главами внешнеполитических ведомств США, Японии и Республики Корея 26 октября — «политизированным документом, который не только грубо исказил отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, но и противоречит универсальным принципам международного права по установлению отношений между суверенными государствами».

«Если США, Япония и «Республика Корея» не питают злобу на две страны — КНДР и Россию, то у них не будет никаких причин обращения внимания и чувствования неудобства в развитии равноправных и нормальных отношений между КНДР и Россией», — отметила глава МИД.

26 октября США, Япония и Южная Корея заявили о поставке оружия России со стороны КНДР и осудили передачу вооружения.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не комментирует эти обвинения. По его словам, уже было «много таких сообщений», но «они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики».

В середине сентября президент России Владимир Путин по итогам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына назвал неплохими перспективы сотрудничества между двумя странами в военно-технической области. При этом он подчеркнул, что в этой сфере «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.
Песков позже отметил, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию стороны не подписывали никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

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