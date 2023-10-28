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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

Глава ВОЗ Гебрейесус: мы потеряли связь с нашими сотрудниками в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и международная гуманитарная организация «Врачи без границ» потеряли связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус написал в своем X (Twitter), что организация потеряла связь с персоналом, медицинскими учреждениями и гуманитарными партнерами в секторе. «Эта блокада заставляет меня серьезно беспокоиться об их безопасности и непосредственных рисках для здоровья уязвимых пациентов», — отметил Гебрейесус.

«Врачи без границ» также рассказали в X, что потеряли связь с некоторыми палестинскими коллегами. «Мы особенно беспокоимся за пациентов, медицинский персонал и тысячи семей, укрывшихся в больнице аль-Шифа и других медицинских учреждениях», — заявили в организации.

Вечером 27 октября в секторе Газа раздались мощные взрывы. Представитель палестинского исламистского движения ХАМАС заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в регионе. Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal обвинила в произошедшем израильские бомбардировки.

Одновременно с этим силы Израиля вошли в сектор Газа. Как сообщили израильские СМИ, в отдельных районах слышали звуки стрельбы. Sky News Arabia уточнил со ссылкой на источники, что танки израильской армии движутся вдоль границы к северу от сектора Газа.

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Теги
Израиль ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус «Врачи без границ» ХАМАС сектор Газа
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