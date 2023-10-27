Минобороны: за неделю в плен сдались 54 украинских военных

Минобороны назвало количество сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В течение недели в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Оружие сложили военные 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что на южнодонецком направлении в плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

В начале октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену . Несмотря на это, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. По его словам, их счет «идет на тысячи».

Министр обороны России Сергей Шойгу в июне 2022 года утверждал, что в российском плену находятся 6489 военных ВСУ. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о новых захваченных пленных, а также о проведенных обменах. Украина число военнопленных не раскрывала.

В последний раз Минобороны России сообщило об обмене 6 июля. Тогда из плена вернули 45 российских военных. Также Россия и Украина проводят обмены телами погибших.