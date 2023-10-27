 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны назвало количество сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

Минобороны: за неделю в плен сдались 54 украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В течение недели в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Оружие сложили военные 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что на южнодонецком направлении в плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.



В начале октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену. Несмотря на это, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. По его словам, их счет «идет на тысячи».

Министр обороны России Сергей Шойгу в июне 2022 года утверждал, что в российском плену находятся 6489 военных ВСУ. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о новых захваченных пленных, а также о проведенных обменах. Украина число военнопленных не раскрывала.

В последний раз Минобороны России сообщило об обмене 6 июля. Тогда из плена вернули 45 российских военных. Также Россия и Украина проводят обмены телами погибших.

Теги
Минобороны Украина ВСУ пленные плен
Материалы по теме
Венгрия предложила посредничество в возвращении армянских военнопленных
Политика
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных
Политика
Россия и Украина обменяли две сотни пленных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:39
ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха Политика, 21:34
Байдену доложили о действиях Израиля в секторе Газа Политика, 21:20
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Фьюри оказался тяжелее экс-чемпиона UFC на взвешивании перед боем Спорт, 21:11
Израиль наносит самые мощные удары по Газе с начала войны. Видео Политика, 20:55
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка Инвестиции, 20:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гол со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» в матче РПЛ Спорт, 20:54
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Политика, 20:46
Суверенный ТЭК: как отрасль отвечает на вызовы времени Новая экономика, 20:42
Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз Крипто, 20:40
«Красный Октябрь»: какие арт-маршруты появятся на стрелке острова Балчуг РБК Недвижимость, 20:31
Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла компания Нургалиева Бизнес, 20:29
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 20:28