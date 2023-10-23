Путин обсудил с президентом Бразилии палестино-израильский конфликт

Хан-Юнис, Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, они обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Лидеры обеих стран также обсудили совместную работу по деэскалации кризиса между Израилем и Палестиной по линии ООН, учитывая, что Бразилия будет председательствовать в Совете Безопасности в этом месяце. Речь шла именно о «продвижении мирного процесса на общепризнанной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого палестинского государства», уточнили в Кремле.

Кроме того, президенты России и Бразилии обменялись мнениями по украинскому конфликту. «Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий», — сообщила пресс-службе Кремля.

Лула да Силва в свою очередь высказался за поиск путей решения конфликта политико-дипломатическими средствами.

С начала войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС российский президент провел телефонные переговоры с лидерами обоих государств. 16 октября Путин созвонился с президентами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Он обозначил принципиальную позицию «в пользу возобновления» переговоров, цель которых — «долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства.

Вечером того же дня состоялся разговор российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Путин заявил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта мирным путем и рассказал о шагах, которые российская сторона делает для недопущения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе. Нетаньяху отвтил, что Израиль не остановит боевые действия, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС.