Вместо библиотеки Назарбаева открыли центр наследия лидеров Казахстана

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В Казахстане на базе библиотеки первого президента страны Нурсултана Назарбаева создали Президентский центр. Учреждение займется сохранением, изучением и продвижением исторического наследия лидеров независимого Казахстана, передает Tengrinews со ссылкой на управление делами президента.

В центре также будут храниться реликвии, имеющие отношение к институту президентства Казахстана, говорится в сообщении управления. В коллекцию учреждения передали материалы из личных архива и библиотеки Назарбаева, а также музейные экспонаты, которые раньше хранились в библиотеке.

«На сегодня в фондах насчитывается свыше 150 тыс. архивных документов, 40 тыс. книг и 12 тыс. музейных предметов», — уточнили в управделами президента.

В дальнейшем центру передадут личные документы и принадлежности действующего президента страны — Касыма-Жомарта Токаева. Центр получит предметы, которые представляют историко-культурную ценность. Такую традицию планируют сохранить и для всех последующих президентов страны, пояснили в управлении.

В центре планируется собирать, систематизировать и изучать материалы об истории независимости Казахстана. Ожидается, что он станет ведущей экспертной площадкой «для обсуждения наиболее актуальных вопросов, волнующих казахстанское общество». Также учреждение будет вести культурно-образовательную работу с подростками.

Вход в новый центр будет бесплатным, его работу намерены финансировать за счет средств республиканского бюджета.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010-го он носил титул первого президента Республики Казахстан — елбасы (лидер нации). Однако после протестов в январе 2022 года в стране были приняты поправки в Конституцию, часть из которых касалась закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававшего привилегии Назарбаеву. В феврале 2023 года закон утратил силу.

В июне началась реструктуризация канцелярии Назарбаева, позже его лишили многих постов и статуса главы высших попечительских советов основанных им «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда».