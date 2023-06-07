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У Назарбаева заберут офис

Глава Минфина Казахстана Жамаубаев: канцелярия Назарбаева перестанет существовать
Офис Назарбаева перестанет существовать в течение одного-полутора месяцев, сообщил Жамаубаев. На содержание канцелярии первого президента в бюджете на 2023 год было предусмотрено около 1,5 млрд тенге (более 275 млн руб.)
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Нурсултан Назарбаев (Фото: Nicolas Asfouri / Getty Images)

Идет реструктуризация канцелярии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ближайшие месяцы она перестанет существовать, сообщил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

«Уже идет реструктуризация данного офиса. Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Жамаубаева, после реструктуризации часть сотрудников офиса переведут в другие организации, а часть сократят.

В марте вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал, что на содержание канцелярии Назарбаева в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено около 1,5 млрд тенге (более 275 млн руб.), но в рамках уточненного бюджета планируется сократить финансирование на 130 млн тенге (23,8 млн руб.).

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. В марте 2019-го он подал в отставку, после чего в республике прошли внеочередные выборы. Их выиграл Касым-Жомарт Токаев.

Однако к фактически полному отстранению первого президента, членов его семьи и окружения от политических дел и участия в коммерческих проектах привели массовые протесты, которые прошли в Казахстане в январе 2022 года. Изначально демонстранты выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ, но затем перешли к политическим требованиям, в том числе требованиям об уходе Назарбаева из политики.

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На фоне протестов Токаев сменил его на посту председателя Совета безопасности Казахстана. Родственники и приближенные первого президента стали терять свои посты в руководстве республики. В июне 2022 года в стране был проведен референдум о поправках в конституцию. Они предусматривали переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», а также исключение из основного закона всех упоминаний первого президента.

В минувшем феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Этот закон давал ряд привилегий Назарбаеву и членам его семьи, в том числе закреплял неприкосновенность на все имущество, принадлежащее бывшему президенту и совместно проживающим с ним родственникам. Документ также гарантировал Назарбаеву ежемесячную пенсию в размере 80% оклада действующего президента.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Казахстан Нурсултан Назарбаев канцелярия
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