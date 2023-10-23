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Температура воздуха в Симферополе побила рекорд столетней давности

Температура в Симферополе достигла 30 градусов, побив рекорд столетней давности
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Температура воздуха днем в Симферополе 22 октября достигла 30,8 градуса тепла, побив рекорд 1916 года, когда в этот день воздух в городе прогрелся до 26,5 градуса тепла, сообщает пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для 23 октября самая высокая температура воздуха — плюс 27,2 градуса — за период наблюдений с 1916 по 2022 год была зафиксирована в Симферополе в 1927 году.

Холоднее всего в этот день в Симферополе было в 1945 году — минус 4,4 градуса Цельсия.

В сентябре температурный рекорд 86-летней давности был побит в Москве. 20 сентября на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 24,3 градуса, на Балчуге — плюс 24,9 градуса, сообщил тогда ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прежний рекорд для 20 сентября держался с 1937 года, когда температура днем составила плюс 24,2 градуса.

В ночь на 22 сентября в столице был повторен температурный рекорд 48-летней давности: в 1975 году в столице в это время зафиксировали 13 градусов тепла.

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Крым Симферополь Погода температурный рекорд
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