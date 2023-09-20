В Москве побит температурный рекорд 1937 года для 20 сентября

В Москве впервые с 1937 года побит температурный рекорд для 20 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Впервые с 1937 года в Москве установлен новый температурный рекорд для 20 сентября, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такого тепла не было 86 лет! К 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ +24,3, на Балчуге +24,9. Прежний рекорд для 20 сентября держался с 1937 года (+24,2). Это даже теплее климатической нормы июля (+23,1). В Подмосковье теплее всего в Коломне, +26,0», — отметил он. По словам Тишковца, «лето продолжится до конца недели».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве «настоящую летнюю погоду» 21 сентября.

«Настоящая летняя погода прогнозируется с четверга. В этот день прогнозируется до плюс 20–24 градусов, в пятницу — до плюс 21–26 градусов. Это августовская погода, температура выше нормы на шесть градусов», — говорил он.

Вильфанд сообщал, что эта неделя в Центральной России, начиная с 20 сентября, «будет очень теплой». «Температура выше нормы в конце недели на 5–6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — подчеркивал он.