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Москвичам пообещали 10 см снега на ближайших выходных

Глава центра «Метео» Шувалов: к концу октября в Москве выпадет 10 см снега
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В ближайшие выходные в Москве выпадет до 10 см снега, рассказал РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Со среды на четверг в столицу уже возвращаются заморозки. <...> Ждем к концу субботнего дня, то есть в выходные дни, снежный покров высотой до 10 см. Несмотря на то что снег обещает быть обильным, даже довольно толстым слоем, все-таки ему еще не пришло время ложиться в зиму», — сказал Шувалов.

По словам синоптика, в начале ноября «эти 10 см исчезнут», а устойчивый снежный покров ляжет только к концу ноября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва находится в центре циклона. Из-за этого в регионе «ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов». 23 октября воздух прогреется до восьми градусов тепла, затем температура начнет снижаться — во вторник, 24 октября, ожидается уже плюс три градуса.

22 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей европейской части России ожидает неустойчивая погода в ближайшие два месяца в связи с наступлением предзимья. Это «частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, обычно зима наступает в середине декабря. После этого погода становится менее облачной и более устойчивой.

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