Ночная температура в Москве повторила рекорд 1975 года
В Москве в ночь на 22 сентября был повторен температурный рекорд 48-летней давности: в 1975 году в столице в это время зафиксировали 13 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
«В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1 градуса, в Тушино плюс 13,4 градуса, на базовой метеостанции ВДНХ плюс 13 градусов», — написал Тишковец.
Он уточнил, что этот показатель соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5 градуса).
Синоптик также обратил внимание, что это была «третья подряд летняя ночь». Например, днем 20 сентября в Москве зафиксировали плюс 24,3 градуса (на базовой метеостанции ВДНХ). Таким образом был побит рекорд 1937 года для этого дня, когда было плюс 24,2 градуса.
В ночь на 21 сентября на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометра не опускались ниже плюс 16,2 градуса. Был побит рекорд 2015 года, когда ночная температура составила плюс 13,1 градуса.
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