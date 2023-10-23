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МИД предупредил НАТО о последствиях закрытия для России Балтийского моря

МИД предупредил НАТО о последствиях закрытия Балтийского моря
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Запрет прохода российских кораблей по Балтийскому морю из-за инцидента с газопроводом Balticconnector станет нарушением международного права, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.

«Это будем грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу. И в Брюсселе, и в других столицах стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага», — отметил Грушко (цитата по ТАСС).

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что НАТО давно мечтает превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» альянса. «Этого не будет — не будет никогда», — подчеркнул дипломат.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Balticconnector предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Длина трубопровода — около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год.

8 октября операторы газопровода Balticconnector — финский Gasgrid и эстонский Elering — зафиксировали падение давления в системе, после чего закрыли клапаны трубопровода. На следующий день глава финской компании Янне Грёнлунд заявил, что на ремонт понадобятся месяцы.

Как уточнили в полиции, в районе утечки на Balticconnector нашли следы повреждения извне.

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Yle писала со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на газопровод.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проход по Балтийскому морю могут закрыть для российских судов, если причастность России к повреждению газопровода подтвердится. Он уточнил, что этот вопрос еще не обсуждали в рамках НАТО, поскольку расследование не завершено.

Теги
Балтийское море газопровод Финляндия МИД Эстония
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