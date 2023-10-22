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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Швейцарии начали расследование возможного финансирования ХАМАС

Прокуратура Швейцарии начала расследование возможного финансирования ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Власти начали расследования за несколько недель до нападения ХАМАС на Израиль. Берн не относит палестинскую группировку к террористическим организациям, ее деятельность в Швейцарии не запрещена

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование из-за возможного поступления денег на счета палестинской исламистской группировки ХАМАС из Швейцарии. Об этом в интервью SRF сообщил генеральный прокурор Штефан Блеттлер.

Расследование началось за несколько недель до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Блеттлер не уточнил деталей, в том числе не сказал, кто является фигурантом. Прокурор отметил только, что обвинение может быть предъявлено в поддержке террористической организации, хотя в Швейцарии, в отличие от Евросоюза, ХАМАС не запрещен. 

Прокуратура должна будет юридически обосновать в ходе разбирательства, почему ХАМАС должен быть классифицирован как террористическая организация, отмечает телеканал.

Подозрения в том, что в Швейцарии собирают деньги для ХАМАС, возникли 20 лет назад. Тогда США внесли действующую в стране «Ассоциацию безопасности Палестины» в черный список. Тогда швейцарская прокуратура не выдвинула никому объяснений, а ассоциацию позднее расформировали.

Швейцария вскоре после начала нового обострения между Израилем и ХАМАС создала рабочую группу по Ближнему Востоку. Она должна будет изучить вопрос о признании палестинской группировки террористической организацией, сообщил кабмин страны 11 октября. Такой шаг лишит ХАМАС доступа к банковской системе страны, писал Bloomberg со ссылкой на эксперта по финансам и праву Марка Пита. В отличие от США, Великобритании и ЕС, ХАМАС может открывать банковские счета в Швейцарии.

Швейцария в 2014 году запретила «Исламское государство» и «Аль-Каиду» (признаны террористическими и запрещены в России), приняв соответствующий закон. специальным законом , сделав незаконным работу или сбор денег для этих групп. Разработка и принятие аналогичного закона в отношении ХАМАС потребует одобрения обеих палат парламента и может занять несколько лет, пишет агентство.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС Швейцария Палестина Израиль
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