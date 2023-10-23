Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден «приветствовал» первые два конвоя гуманитарной помощи для палестинцев, которые пересекли границу с сектором Газа, говорится в сообщении. «Лидеры подтвердили, что теперь поток этой критически важной помощи в Газу будет продолжаться», — добавили в пресс-службе.

Американский лидер также «выразил признательность Израилю за поддержку в освобождении двух американских заложников». Помимо этого, Байден и Нетаньяху обсудили «усилия по освобождению всех оставшихся заложников, захваченных ХАМАС, включая граждан США, а также вопросы обеспечения безопасного прохода для американцев и других гражданских лиц, которые желают покинуть сектор Газа».

После разговора с Нетаньяху Байден созвонился с премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком, передает Reuters.

Американский президент 22 октября также переговорил по телефону с папой римским Франциском.

20 октября боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» отпустило двух заложниц — мать и дочь из США. В ХАМАС заявили, что их отпустили «по гуманитарным соображениям». Накануне ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа находятся 212 заложников.



На фоне авиаударов и блокады со стороны Израиля ООН называла гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофой. 19 октября в рамках договоренностей США и Египта был открыт КПП «Рафах», через него уже направили две колонны с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа. 20 октября к «Рафаху» приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал как можно быстрее наладить гуманитарный коридор в анклав.